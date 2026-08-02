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Беременную жестоко убили ради младенца: раскрыты новые детали преступления 1 415

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мария Камила Потоси

В Колумбии завершилась трагическая история, потрясшая всю страну. Следователи обнаружили останки новорожденной девочки, которую преступники извлекли из утробы убитой беременной женщины. Находку удалось сделать после задержания пятерых подозреваемых, один из которых указал место, где было спрятано тело ребенка.

Следствие установило, что 21-летняя Мария Камила Потоси, находившаяся на восьмом месяце беременности, стала жертвой тщательно спланированного преступления. По данным прокуратуры, организатором убийства стала Юлиет Ангуло — женщина, которая несколько месяцев изображала подругу будущей матери, передает New York Post.

Как выяснили правоохранители, Ангуло познакомилась с Потоси в городской программе поддержки беременных женщин, при этом сама притворялась беременной. 16 июля она сопровождала девушку на прием к врачу, а затем предложила вместе поехать за детскими вещами.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщины уезжают на мотоцикле. Живой Марию Камилу больше никто не видел.

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По версии следствия, Ангуло привезла ее в один из домов в городе Кали, где уже ожидали четверо участников уличной банды. Согласно материалам дела, женщина пообещала сообщникам около 4 миллионов колумбийских песо (примерно 1265 долларов) за похищение и убийство беременной.

Следователи считают, что один из преступников нанес Потоси смертельные ножевые ранения, после чего все участники преступления совместно извлекли ребенка из ее утробы. Затем они попытались уничтожить следы преступления, а тело женщины вывезли и спрятали в другом районе города.

20 июля тело Марии Камилы было найдено у реки Мелендес. На нем обнаружили не менее четырех ножевых ранений, а беременность была насильственно прервана.

Первой была задержана Юлиет Ангуло. По данным местных СМИ, родственники узнали ее на записях камер наблюдения и сами сообщили о ней полиции. Позже были задержаны еще четверо предполагаемых соучастников.

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Юлиет Ангуло.

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Пять человек, обвиняемых в похищении: Юлиет Ангуло (слева), Нитсон Мондрагон, Эдвин Гарсия, Кевин Лопес и Хуан Хосе Нарваэс.

Надежда на то, что новорожденную удастся спасти, сохранялась почти две недели. Однако после задержания один из подозреваемых указал следователям место, где были спрятаны останки ребенка. Эксперты подтвердили с помощью ДНК-анализа, что найденная девочка является дочерью Марии Камилы Потоси.

Всем пятерым предъявлены обвинения в убийстве, похищении человека и уничтожении доказательств. Во время судебного заседания обвиняемые не признали свою вину.

Избранный президент Колумбии Аделардо де ла Эсприэлья назвал произошедшее «варварством» и заявил, что виновные не заслуживают называться людьми. Он также призвал ужесточить наказание за убийства детей и преступления против них, чтобы осужденные за такие деяния больше никогда не смогли выйти на свободу.

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#криминал #беременность #Колумбия #следствие #насилие #арест
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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