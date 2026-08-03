Сезон грибов и ягод только набирает обороты, а спасатели уже десятки раз выезжали на поиски людей. В ГПСС предупреждают: большинство потерявшихся слишком поздно звонят по номеру 112, когда телефон почти разряжен, а в лесу уже начинает темнеть.

С началом сезона тихой охоты в латвийских лесах вновь участились случаи, когда грибники и любители собирать ягоды теряются. В этом году Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) уже получила 28 вызовов, связанных с поиском людей в лесу, пишут общественные СМИ.

По словам спасателей, чаще всего помощь требуется пожилым людям и тем, кто отправляется в лес в одиночку, не предупредив родственников о своем маршруте.

«Люди идут в лес одни, никому ничего не говорят и отправляются туда совершенно неподготовленными. Во многих случаях аккумулятор телефона почти полностью разряжен, и человек успевает только сообщить, что заблудился», — рассказал оперативный дежурный Латгальского управления ГПСС Эдгар Керубинс.

Все чаще в поисках используют дроны с тепловизорами. Они помогают обнаружить человека по теплу тела даже среди деревьев, а через встроенный громкоговоритель спасатели могут передать инструкции, как действовать дальше.

Однако и у такой техники есть ограничения. Если человек находится под густой кроной деревьев, обнаружить его значительно сложнее. Поэтому спасатели советуют при возможности выйти на поляну или другое открытое место, где человека легче заметить с воздуха.

При необходимости к поискам подключают вертолет Государственной пограничной охраны, а на земле используют квадроциклы, тепловизоры, а также световые и звуковые сигналы спецтехники.

По словам старшего инспектора Управления превенции ГПСС Ириты Славинской, многие обращаются за помощью слишком поздно.

«Они пытаются самостоятельно найти дорогу два-три часа, начинает темнеть, возникает паника, а батарея телефона почти разрядилась. Когда остается всего несколько процентов заряда, человек успевает только сказать: "Я заблудился"», — отметила она.

Спасатели напоминают, что перед походом в лес стоит сообщить близким, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться. С собой необходимо взять полностью заряженный телефон, воду, необходимые лекарства, небольшой перекус и фонарик. Яркая одежда также значительно облегчает поиски.

В ГПСС отмечают, что пик подобных вызовов традиционно приходится на август и сентябрь, когда в лесах становится больше грибников.

Если вы поняли, что заблудились, не стоит ждать темноты или полной разрядки телефона — обращаться за помощью по номеру 112 нужно сразу.

Чем раньше потерявшийся сообщит о своем местонахождении, тем быстрее и безопаснее завершатся поиски.