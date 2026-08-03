В понедельник в Латвию отправилась третья в этом году ротация ESTPOL11. В течение двух недель она будет помогать на латвийско-белорусской границе пресекать незаконную иммиграцию.

Предыдущая ротация отряда эстонских правоохранителей ESTPOL11 вернулась в Эстонию в середине июля. Поскольку перебежчиков на латвийско-белорусской границе меньше не становится, Департамент полиции и погранохраны Эстонии начал подготовку к отправке следующего подразделения.

Официальный запрос о помощи от латвийской стороны поступил 28 июля.

Если ситуация на границе в ближайшие недели не изменится, PPA будет направлять ротации ESTPOL в Латвию до конца сентября. Это означает, что в течение следующих двух месяцев на территорию Латвии будут отправлены четыре эстонских подразделения.

В понедельник утром, 3 августа, из Лыунаской префектуры на юго-восточную границу Латвии отправилась третья ротация ESTPOL11 в составе 11 человек.

По словам префекта Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Вайко Вахера, ситуация на латвийско-белорусской границе не изменилась. «Ежесуточно из Беларуси в Латвию пытаются незаконно проникнуть в среднем более ста человек, и некоторые из них в последние недели добрались до Эстонии», — пояснил Вахер.

Руководитель третьей ротации ESTPOL Райн Ярв отметил: «У наших южных соседей мы действуем непосредственно в "горячей точке". У нас многопрофильная команда, в которую входят инструкторы, патрульные полицейские и пограничники».