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На озере Усмас насмерть разбился водитель гидроцикла: полиция ищет очевидцев 0 257

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Озеро Усмас

Фото: Wikimedia

В Курземе на озере Усмас произошла смертельная авария с гидроциклом. Получивший тяжелые травмы мужчина скончался в больнице, а полиция начала уголовный процесс и просит откликнуться свидетелей происшествия.

1 августа около 17:40 в Государственную полицию поступило сообщение о несчастном случае на озере Усмас в волости Ренда Кулдигского края.

По предварительной информации, мужчина, управлявший гидроциклом, при невыясненных обстоятельствах попал в аварию.

Бригада Службы неотложной медицинской помощи доставила пострадавшего в лечебное учреждение, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался.

По факту произошедшего Государственная полиция возбудила уголовный процесс и выясняет точные причины и обстоятельства трагедии.

Полиция обращается к очевидцам происшествия с просьбой помочь следствию. Всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся на озере Усмас, просят написать на электронную почту [email protected] или сообщить информацию по телефону 112.

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#происшествие #полиция #трагедия #следствие #уголовный процесс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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