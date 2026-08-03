Случайная задержка рейса помогла избежать возможной авиакатастрофы в 2024 году, когда из Литвы в Европу были отправлены посылки с зажигательными устройствами. Об этом на судебном заседании в Вильнюсе заявил представитель немецкой логистической компании DHL.

Старший директор по поддержке операций европейской сети безопасности DHL Филип Бауэр выступил в понедельник в суде Вильнюса в качестве свидетеля. Его вызвали, чтобы установить обстоятельства отправки двух из четырех опасных посылок, которые перевозились через DHL.

По словам Бауэра, в ходе внутреннего расследования компания установила, что обе посылки были отправлены из Вильнюса.

«В ходе расследования мы выяснили, что оба отправления были отправлены из Вильнюса. Всю собранную информацию мы передали литовским правоохранительным органам», — сообщил он.

Одна из посылок загорелась в аэропорту Лейпцига непосредственно перед погрузкой на самолет. Вторая вспыхнула на складе DHL в британском Бирмингеме.

Бауэр подробно рассказал суду, что каждая посылка маркируется и ее точное местонахождение в грузовом контейнере фиксируется системой отслеживания. Именно это позволило следователям быстро определить источник возгорания. В контейнере, где произошло возгорание, находились 140 посылок.

Представитель DHL признал, что действовавшие в тот момент меры безопасности оказались недостаточными. Несмотря на обязательную рентгеновскую проверку, обнаружить скрытые зажигательные устройства не удалось. После инцидентов компания усилила протоколы безопасности.

«Нам повезло, что самолет задержался. Он должен был вылететь в 5:30, а зажигательное устройство сработало в 5:43», — заявил Бауэр.

Он подчеркнул, что последствия могли быть значительно тяжелее, если бы возгорание произошло уже после взлета. По его словам, посылка загорелась буквально за несколько минут до того, как ее должны были загрузить на борт.

По делу о террористических актах обвинения предъявлены гражданину Литвы Александру Шуранову, гражданам Украины Вадиму Борсуку и Василию Ковачу, гражданину России и Литвы Данилу Енцу, а также гражданину России Эльдару Салманову.

Обвиняемым в возрасте от 23 до 69 лет инкриминируют совершение террористических актов и участие в организованной террористической группе.

Следствие установило, что в июле 2024 года из Литвы были отправлены четыре посылки с зажигательными и взрывными устройствами. Они предназначались для Великобритании и Польши и проходили через сортировочный центр в Германии.

Одна из посылок загорелась в аэропорту Лейпцига перед погрузкой в самолет, вторая — на складе DHL в Бирмингеме. Еще одна вспыхнула в грузовом автомобиле в Польше, а четвертую, перевозившуюся службой DPD, удалось перехватить до срабатывания устройства. Это позволило следователям изучить механизм его действия и оценить потенциальную угрозу.

В ходе расследования также были обнаружены тестовые отправления, направленные в США и Канаду, а еще две подозрительные посылки были перехвачены в Амстердаме.

Размер ущерба по делу оценивается примерно в 126 тысяч евро в Германии, почти 400 тысяч евро в Великобритании и около 62 тысяч евро в Польше.

По версии обвинения, опасные посылки отправлял Александр Шуранов, используя поддельные документы.

Данное уголовное дело выделено из более масштабного международного расследования, в рамках которого уже установлены личности как минимум 16 граждан разных стран, причастных к подготовке и организации террористических акций.

Совместная следственная группа Литвы, Польши, Германии, Нидерландов и Великобритании при координации Eurojust пришла к выводу, что организацией и координацией схемы занимались лица, связанные с российской военной разведкой.

В суд дело было передано в начале марта.