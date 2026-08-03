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Под Римом поезд с 400 пассажирами врезался в коров и сошел с рельсов 0 117

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: поезд

Под Римом сошел с рельсов поезд с более чем 400 пассажирами в результате наезда на коров, вышедших на пути; никто из людей не пострадал, сообщают итальянский портал ANSA.

Авария произошла в 5:10 утра в понедельник с региональным поездом, который только что отъехал со станции Пиана-Белла в пригороде Рима. После наезда на нескольких коров, забревших на пути, поезд сошел с рельсов.

Никто из примерно 450 пассажиров и сопровождающего персонала железной дороги не пострадал, однако авария привела к повреждению поезда и инфраструктуры, сообщили в администрации железной дороги.

Пассажиров пересадили на резервный поезд, на котором они продолжили поездку по маршруту. Движение на участке пришлось частично ограничить, пассажиров линии предупредили о возможных задержках и отмене следующих электричек.

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#Италия #транспорт #поезд #пассажиры
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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