На участке дороги от Балтэзерса до Юглы были замечены трое мотоциклистов, которые на протяжении всего пути ехали на заднем колесе, перестраивались между полосами и, предположительно, передвигались без государственных регистрационных номеров.

Как видно на опубликованной видеозаписи sadursme.lv, трое мотоциклистов на протяжении всего маршрута двигались на заднем колесе, неоднократно лавировали между полосами движения и выполняли опасные маневры. При этом на мотоциклах не заметны государственные регистрационные номера.

Подобный стиль езды создает угрозу не только для самих мотоциклистов, но и для других участников дорожного движения, которые не могут предугадать их дальнейшие действия и своевременно среагировать на опасную ситуацию.