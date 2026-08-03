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Три мотоциклиста устроили опасное шоу на дороге от Балтэзерса до Юглы 0 194

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: На участке дороги от Балтэзерса до Юглы были замечены трое мотоциклистов, которые на протяжении всего пути ехали на заднем колесе.

Скриншот видео facebook / sadursme

На участке дороги от Балтэзерса до Юглы были замечены трое мотоциклистов, которые на протяжении всего пути ехали на заднем колесе, перестраивались между полосами и, предположительно, передвигались без государственных регистрационных номеров.

Как видно на опубликованной видеозаписи sadursme.lv, трое мотоциклистов на протяжении всего маршрута двигались на заднем колесе, неоднократно лавировали между полосами движения и выполняли опасные маневры. При этом на мотоциклах не заметны государственные регистрационные номера.

Подобный стиль езды создает угрозу не только для самих мотоциклистов, но и для других участников дорожного движения, которые не могут предугадать их дальнейшие действия и своевременно среагировать на опасную ситуацию.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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