В понедельник утром при невыясненных обстоятельствах в Огрской основной школе «Кална» скончался дворник, сообщает самоуправление на своей странице в Facebook.

Сегодня утром технический работник школы был обнаружен без признаков жизни. Он был принят на работу всего пять дней назад, временно заменяя другого сотрудника, находившегося на больничном, и выполнял обязанности садовника/дворника.

По информации самоуправления, утром мужчина пришел на работу и приступил к своим обязанностям. Позже, во время перерыва на отдых, его нашли без признаков жизни.

Муниципалитет сообщает, что после обнаружения сотрудника без признаков жизни были немедленно начаты реанимационные мероприятия и вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи. К сожалению, несмотря на усилия медиков и находившихся на месте людей, спасти его не удалось.

Согласно имеющейся в настоящее время информации, сотрудник скончался во время перерыва, и произошедшее не связано с исполнением трудовых обязанностей или нарушением требований охраны труда.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, самоуправление Огрского края уведомило о случившемся Государственную инспекцию труда.

В полиции говорят, что на данный момент ничто не указывает на совершение преступления.