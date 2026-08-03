В Риге на перекрестке улиц Слокас и Даммес произошло столкновение грузового автомобиля и трамвая. В результате аварии пострадали пять человек, двое из них в состоянии средней тяжести доставлены в больницу.

В результате ДТП движение трамваев 1-го маршрута в направлении центра города было временно остановлено. Трамваи, следовавшие в Иманту, были направлены до конечной остановки в Ильгюциемсе, откуда возвращались в Юглу. Около 16:00 движение было полностью восстановлено по обычному маршруту, сообщили в Rīgas satiksme.

В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA сообщили, что из пяти пострадавших троим госпитализация не потребовалась. Еще двое в состоянии средней тяжести были доставлены в медицинские учреждения.

По предварительной информации Государственной полиции, водитель грузового автомобиля не уступил дорогу трамваю, что и стало причиной столкновения.

Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия, обстоятельства аварии выясняются.