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В Риге грузовик столкнулся с трамваем: пять человек пострадали 0 575

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге на перекрестке улиц Слокас и Даммес столкнулись грузовой автомобиль и трамвай

Фото: кадр видео.

В Риге на перекрестке улиц Слокас и Даммес произошло столкновение грузового автомобиля и трамвая. В результате аварии пострадали пять человек, двое из них в состоянии средней тяжести доставлены в больницу.

В результате ДТП движение трамваев 1-го маршрута в направлении центра города было временно остановлено. Трамваи, следовавшие в Иманту, были направлены до конечной остановки в Ильгюциемсе, откуда возвращались в Юглу. Около 16:00 движение было полностью восстановлено по обычному маршруту, сообщили в Rīgas satiksme.

В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA сообщили, что из пяти пострадавших троим госпитализация не потребовалась. Еще двое в состоянии средней тяжести были доставлены в медицинские учреждения.

По предварительной информации Государственной полиции, водитель грузового автомобиля не уступил дорогу трамваю, что и стало причиной столкновения.

Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия, обстоятельства аварии выясняются.

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#Рига #транспорт #ДТП #трамваи
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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