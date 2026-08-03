В Великобритании суд приговорил 48-летнего владельца похоронного бюро Роберта Буша к 20 годам лишения свободы за масштабное мошенничество и надругательство над памятью умерших.

Как установил суд, мужчина подменял прах покойных, не хоронил и не кремировал некоторые тела, а также присваивал деньги, предназначенные для похорон и благотворительных пожертвований, передает NOS.

Роберт Буш владел похоронным бюро в городе Кингстон-апон-Халл на севере Англии. Суд признал его виновным по 67 эпизодам преступлений. По словам судьи, обвиняемый причинил родственникам умерших «невообразимые страдания и боль».

Преступления вскрылись в 2024 году после обращения в полицию. Пока Буш находился в отпуске, временный сотрудник сообщил другим похоронным агентствам, что в помещении уже несколько лет остаются тела, которые должны были быть похоронены или кремированы. Во время проверки полицейские обнаружили в здании 35 тел.

Фото: Humberside Police.

Многолетнее расследование показало, что родственникам погибших нередко выдавали чужой прах вместо останков их близких. Кроме того, Буш присваивал деньги, полученные за организацию похорон, а также благотворительные пожертвования, сделанные в память об умерших. По меньшей мере 12 благотворительных организаций так и не получили предназначенные им средства.

По данным полиции графства Хамберсайд, расследование стало одним из крупнейших в ее истории: было изъято около 3000 вещественных доказательств, изучено 12 тысяч документов и получено 800 свидетельских показаний. Следователи считают, что от действий Буша пострадали более 300 человек, однако реальное число жертв может быть значительно больше.

По словам руководителя расследования Алана Кертиса, внешне похоронное бюро выглядело образцовым, но за фасадом скрывался полный хаос. Следствие также установило, что Буш испытывал серьезные финансовые трудности, плохо управлял бизнесом и проявлял полное пренебрежение к профессиональной этике и достоинству умерших.