В американском городе Сан-Матео (штат Калифорния) двое 15-летних подростков были задержаны после поездки в беспилотном такси Waymo. Искусственный интеллект зафиксировал, как пассажиры распивали алкоголь и стреляли по прохожим из игрушечных пистолетов, после чего автомобиль самостоятельно остановился и вызвал полицию.

Инцидент произошел во время поездки на беспилотном такси Waymo. По данным полиции, подростки употребляли алкогольные напитки и стреляли из игрушечных пистолетов, заряженных орбизами — небольшими гидрогелевыми шариками, — в сторону прохожих.

Встроенная система безопасности автомобиля, включающая камеры и микрофоны в салоне, зафиксировала происходящее. После этого автомобиль остановился на ближайшей парковке, а компания Waymo связалась с правоохранительными органами.

На место прибыли несколько полицейских экипажей, в операции также участвовала служебная собака. Подростков задержали без сопротивления.

В полиции Сан-Матео подчеркнули, что даже игрушечное оружие может представлять серьезную опасность, поскольку окружающие зачастую не способны отличить его от настоящего. Это может вызвать панику и привести к трагическим последствиям.

В Waymo заявили, что системы видеонаблюдения и аудиоконтроля в беспилотных такси предназначены исключительно для обеспечения безопасности пассажиров и окружающих, а также для оперативного реагирования на подобные инциденты.

История вызвала оживленную дискуссию в социальных сетях. Одни пользователи поддержали действия Waymo, отметив, что технологии помогли быстро пресечь опасное поведение. Другие увидели в произошедшем пример чрезмерного контроля и повод задуматься о границах приватности в эпоху беспилотного транспорта.