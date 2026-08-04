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Беспилотник оказался ябедой: такси само сдало подростков полиции 0 327

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Такси Waymo

В американском городе Сан-Матео (штат Калифорния) двое 15-летних подростков были задержаны после поездки в беспилотном такси Waymo. Искусственный интеллект зафиксировал, как пассажиры распивали алкоголь и стреляли по прохожим из игрушечных пистолетов, после чего автомобиль самостоятельно остановился и вызвал полицию.

Инцидент произошел во время поездки на беспилотном такси Waymo. По данным полиции, подростки употребляли алкогольные напитки и стреляли из игрушечных пистолетов, заряженных орбизами — небольшими гидрогелевыми шариками, — в сторону прохожих.

Встроенная система безопасности автомобиля, включающая камеры и микрофоны в салоне, зафиксировала происходящее. После этого автомобиль остановился на ближайшей парковке, а компания Waymo связалась с правоохранительными органами.

На место прибыли несколько полицейских экипажей, в операции также участвовала служебная собака. Подростков задержали без сопротивления.

В полиции Сан-Матео подчеркнули, что даже игрушечное оружие может представлять серьезную опасность, поскольку окружающие зачастую не способны отличить его от настоящего. Это может вызвать панику и привести к трагическим последствиям.

В Waymo заявили, что системы видеонаблюдения и аудиоконтроля в беспилотных такси предназначены исключительно для обеспечения безопасности пассажиров и окружающих, а также для оперативного реагирования на подобные инциденты.

История вызвала оживленную дискуссию в социальных сетях. Одни пользователи поддержали действия Waymo, отметив, что технологии помогли быстро пресечь опасное поведение. Другие увидели в произошедшем пример чрезмерного контроля и повод задуматься о границах приватности в эпоху беспилотного транспорта.

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#полиция #алкоголь #молодежь #безопасность #технологии #социальные сети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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