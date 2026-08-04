В шведской Лапландии бурый медведь напал на женщину, собиравшую ягоды в лесу. Пострадавшая получила травмы, однако осталась в сознании. Полиция пыталась найти опасного хищника, но в итоге отказалась от его отстрела.

Инцидент произошел вечером 31 июля в районе города Люкселе в регионе Вестерботтен. Сообщение о нападении поступило в полицию около десяти часов вечера. На помощь женщине пришли находившиеся неподалеку люди.

По данным шведских СМИ, пострадавшая самостоятельно добралась до больницы. Как именно медведь нанес ей травмы — когтями или укусами, полиция не уточняет.

Сразу после происшествия власти приняли решение ликвидировать опасное животное и направили в район охотников. Однако поиски не принесли результата, и уже в тот же день операцию прекратили.

В полиции объяснили, что в лесу практически невозможно установить, какой именно медведь совершил нападение. Поэтому существовал высокий риск застрелить совершенно другое животное.

Правоохранители также выясняют, собирала ли женщина ягоды в рамках своей работы. Если это подтвердится, происшествие может быть квалифицировано как несчастный случай на производстве.

Нападения происходят крайне редко

По оценкам специалистов, в Швеции обитает более 2500 бурых медведей, однако нападения на людей случаются в среднем лишь раз в год. Обычно хищники избегают встреч с человеком, а агрессию проявляют лишь тогда, когда чувствуют угрозу или оказываются застигнутыми врасплох.

Эксперты советуют при встрече с медведем сохранять спокойствие, не приближаться к животному и медленно отходить назад, не поворачиваясь к нему спиной.