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Из-за короткого замыкания сгорела часть кухни. Так началось утро для жительницы Зиепниеккалнса 0 263

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: пожарная машина
ФОТО: скриншот видео TV3

Утро для части жителей улицы Валдеку в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс началось под звуки сирен экстренных служб. В одной из квартир произошло короткое замыкание электропроводки, вызвавшее пожар.

Люди не пострадали, однако ремонт потребуется сразу нескольким квартирам, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

После тушения пожара лестничная клетка дома №53 на улице Валдеку вплоть до седьмого этажа оказалась залита водой.

Хозяйка квартиры рассказала, что в момент возгорания находилась вне дома. О случившемся ей сообщила соседка, заметившая дым.

«У нас загорелась кухня, сгорели кухонные шкафчики. Не вся кухня. Нижняя часть, но фактически всё придется переделывать заново. Пожарные сказали, что произошло короткое замыкание. Ничего необычного не было. Утром только вскипятила чайник — и всё, больше ничего», — рассказала женщина.

Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров, однако последствия пожара затронули и соседние квартиры. Во время тушения вода протекла этажом ниже.

«Сверху начала литься вода», — рассказала соседка.

По словам женщины, ни ее квартира, ни квартира, где произошел пожар, не были застрахованы. Поэтому расходы на восстановление жилья владельцам придется оплачивать самостоятельно.

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#ремонт #пожар #жилье #страхование #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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