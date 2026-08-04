Государственная инспекция труда Латвии начала проверку после смерти технического работника в основной школе Кална в Огре. Мужчина был принят на работу всего пять дней назад и скончался при невыясненных обстоятельствах во время рабочего дня.

Как сообщили агентству LETA в Государственной инспекции труда (VDI), сразу после получения информации о происшествии сотрудники ведомства выехали на место. В настоящее время опрашиваются свидетели и выясняются все обстоятельства случившегося, чтобы определить, можно ли квалифицировать этот случай как несчастный случай на производстве.

В инспекции подчеркивают, что делать какие-либо выводы о причинах смерти или возможных нарушениях требований охраны труда пока преждевременно. Окончательные выводы будут сделаны только после завершения проверки и тщательного изучения всех обстоятельств.

Как уже сообщалось, утром в понедельник в основной школе Кална в Огре при невыясненных обстоятельствах скончался дворник. Мужчина был принят на работу всего пять дней назад на время болезни другого сотрудника и выполнял обязанности садовника и дворника.

Утром он приступил к работе, однако позже, во время перерыва на отдых, был найден без признаков жизни. На месте незамедлительно начали проводить реанимационные мероприятия и вызвали бригаду Службы неотложной медицинской помощи, однако спасти мужчину не удалось.

В самоуправлении Огрского края сообщили, что, по имеющейся у них информации, работник умер во время отдыха, а произошедшее не связано с выполнением трудовых обязанностей или нарушением требований безопасности труда. О случившемся муниципалитет уведомил Государственную инспекцию труда.

Представитель Государственной полиции Лига Дзилюма ранее сообщила агентству LETA, что признаков преступления в произошедшем не установлено. Более подробная информация пока не раскрывается.

Проверка Государственной инспекции труда продолжается. Ее результаты должны установить, подпадает ли произошедшее под определение несчастного случая на производстве и имеются ли основания для каких-либо дальнейших процессуальных решений.