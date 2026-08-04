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Шестилетний мальчик исчез в районе парка Нордекю: объявлен розыск 0 137

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Даниэль Волков
ФОТО: Valsts policija

В Риге разыскивают шестилетнего ребенка, уехавшего на самокате.

Государственная полиция Латвии объявила в розыск шестилетнего Даниэля Волкова, который сегодня, 4 августа, пропал в Риге. Последний раз мальчика видели в районе парка Нордекю на улице Дзирциема.

Приметы ребенка: короткие каштановые волосы. На нем были черная футболка с рисунком, синие шорты, синие шлепанцы и красная кепка с козырьком.

Предположительно, при себе у мальчика был фиолетовый самокат с изображением буквы «D» на передней части.

Если вам известно местонахождение Даниэля Волкова или вы видели ребенка, Государственная полиция просит незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.

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#полиция #Латвия #розыск #приметы #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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