В Риге разыскивают шестилетнего ребенка, уехавшего на самокате.

Государственная полиция Латвии объявила в розыск шестилетнего Даниэля Волкова, который сегодня, 4 августа, пропал в Риге. Последний раз мальчика видели в районе парка Нордекю на улице Дзирциема.

Приметы ребенка: короткие каштановые волосы. На нем были черная футболка с рисунком, синие шорты, синие шлепанцы и красная кепка с козырьком.

Предположительно, при себе у мальчика был фиолетовый самокат с изображением буквы «D» на передней части.

Если вам известно местонахождение Даниэля Волкова или вы видели ребенка, Государственная полиция просит незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.