Государственная полиция Латвии расследует дело о предполагаемом сексуальном насилии над ребенком в одном из хоккейных лагерей в Тукумсе. Подозреваемый тренер арестован, однако следователи считают, что пострадавших может быть значительно больше, и обращаются к жителям с просьбой сообщить имеющуюся информацию.

24 июля 2026 года в Управление криминальной полиции Земгальского регионального управления Государственной полиции поступила информация о возможном сексуальном насилии в отношении малолетнего ребенка во время хоккейного лагеря в Тукумсе, сообщает Valsts policija.

По данным полиции, один из участников лагеря рассказал о возможных противоправных действиях со стороны одного из тренеров — мужчины 1999 года рождения. После получения информации правоохранители незамедлительно возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 160 Уголовного закона Латвии, провели оперативные мероприятия и задержали подозреваемого.

Уже на следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время подозреваемый продолжает находиться в следственном изоляторе.

В ходе расследования полиция получила дополнительные материалы и установила обстоятельства, позволяющие предположить, что число возможных пострадавших значительно больше.

В связи с этим сотрудники Криминальной полиции Земгальского регионального управления призывают откликнуться всех, кто мог пострадать от действий этого тренера либо располагает какой-либо информацией о возможных преступлениях сексуального характера. Особое внимание полиция обращает к родителям детей, посещавших хоккейные лагеря.

Сообщить информацию можно по телефонам 63004340 или 112.

Уголовное дело расследуется по части четвертой статьи 160 Уголовного закона, предусматривающей ответственность за сексуальные действия с использованием доверия, авторитета, беспомощного состояния потерпевшего либо насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет, а также пробационный надзор сроком до пяти лет.

Как сообщили в полиции, ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранительных органов — в 2022 году в связи с употреблением наркотических веществ.

Расследование продолжается. Следователи собирают дополнительные доказательства и проверяют возможную причастность подозреваемого к другим эпизодам. В интересах следствия более подробная информация пока не разглашается.

Полиция призывает родителей регулярно разговаривать с детьми о том, что происходит в школе, спортивных секциях и лагерях, чтобы своевременно выявлять возможные случаи противоправных действий. При этом правоохранители напоминают, что в соответствии с законом любой человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу решением суда.