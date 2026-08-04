Государственная полиция Латвии разыскивает 14-летнюю Диану Крамареву, которая днем 3 августа ушла из дома в центре Риги и до сих пор не вернулась. Правоохранители просят жителей помочь в поисках подростка.

По данным полиции, Диана Крамарева, 2011 года рождения, 3 августа около 16:20 ушла с адреса на улице Тербатас в Риге. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 175 см, длинные светло-каштановые волосы.

Была одета: в джинсовые шорты, черную футболку и черную обувь.

Государственная полиция просит всех, кто видел Диану или располагает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.