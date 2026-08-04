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В Риге водитель BMW протаранил припаркованные машины и сбежал 0 437

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП
ФОТО: скриншот видео TV3

Поздно ночью в рижском микрорайоне Кенгарагс водитель автомобиля BMW, предположительно потеряв управление, врезался в припаркованные машины, после чего скрылся с места ДТП. Полиция устанавливает, кто находился за рулем.

Авария произошла около половины третьего ночи на улице Прушу. По словам местного жителя, сильный удар разбудил жильцов соседнего дома, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

«Я уже спал. Вышел на балкон. Черная машина врезалась. Видимо, ее развернуло, потому что она стояла в противоположном направлении. Один парень стоял возле машины, а второй, пониже ростом, побежал куда-то туда», — рассказал очевидец.

При этом пока не установлено, что оба мужчины находились в BMW, поскольку к моменту прибытия полиции водителя на месте уже не было.

Как сообщила представитель Государственной полиции Лина Багдоне, пока не установленный водитель BMW, двигаясь по улице Прушу в сторону улицы Латгалес, съехал с проезжей части, сбил дорожный знак, после чего врезался в припаркованный автомобиль Toyota. От удара Toyota отбросило на стоявший впереди Ford.

Хотя передняя часть Toyota практически не пострадала, у автомобиля сильно поврежден задний левый угол и элементы нижней части кузова.

По словам очевидца, владелец Toyota спокойно осмотрел последствия аварии.

«Он вышел, завел машину, немного сдал назад — после удара она оказалась очень близко к стоявшей впереди машине. Затем еще немного посидел и ушел», — рассказал местный житель.

Государственная полиция продолжает устанавливать личность водителя BMW, скрывшегося с места происшествия. По факту аварии начат процесс об административном правонарушении.

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#Рига #полиция #ДТП #ущерб
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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