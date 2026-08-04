Ранним утром в рижской Саркандаугаве водитель арендованного автомобиля Volkswagen не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение и перевернул машину на бок. В результате ДТП никто не пострадал, однако водителю теперь предстоит разбирательство с полицией и компанией по прокату автомобилей.

Авария произошла на улице Твайка. После удара о металлическое ограждение автомобиль перевернулся на бок, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Жители соседнего дома рассказали, что еще до столкновения слышали, как водитель ехал на высокой скорости.

«Сначала я вообще подумала, что это молния или гром. Я здесь спала, была страшная вспышка. Машина лежала на боку. Ни водителя, никого рядом не было», — рассказала местная жительница Светлана.

Другая очевидец, Оксана, призналась, что сначала испугалась за водителя.

«Мы услышали сильный грохот. Подумали, что что-то упало. Потом выглянули в окно. Первая мысль была — жив человек или нет».

По словам очевидцев, выбраться из автомобиля молодому водителю помогли прохожие. Затем он вел себя странно.

«Он ходил вокруг машины и гладил ее с той стороны, которая оказалась сверху. Может быть, он на мгновение заснул. Он был неадекватен. Просил, чтобы его посадили или уложили. Потом он начал уходить, но полиция его догнала», — рассказала Оксана.

Как сообщила представитель Государственной полиции Лина Багдоне, проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Сотрудники полиции установили, что содержание алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составило 1,44 промилле. За совершение дорожно-транспортного происшествия и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения Государственная полиция начала процессы об административных правонарушениях», — сообщила она.

В компании по аренде авто отказались комментировать размер ущерба и возможную стоимость ремонта автомобиля, сославшись на конфиденциальность данных клиента.

Местные жители надеются, что после аварии городские службы наконец заменят давно поврежденное и проржавевшее дорожное ограждение.