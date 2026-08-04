В Риге на перекрестке улиц Слокас и Даммес столкнулись трамвай и грузовой автомобиль. Пострадали пять человек, двоих госпитализировали. Местные жители утверждают, что аварии здесь происходят регулярно, однако устанавливать светофор пока не планируют.

В понедельник после часа дня на перекрестке улиц Слокас и Даммес в Риге столкнулись трамвай 1-го маршрута и грузовик компании. Из-за аварии движение трамваев было остановлено примерно на три часа, а движение автомобилей на перекрестке оказалось затруднено, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По предварительной информации, водитель грузовика, поворачивая направо и пересекая трамвайные пути, не убедился в безопасности маневра. В этот момент в водительскую дверь автомобиля врезался двигавшийся в сторону центра трамвай.

В результате ДТП пострадали пять человек. После осмотра медиков двоих пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Пассажир трамвая Кевин рассказал, что сначала почувствовал два сильных удара, а затем увидел вокруг разбитое стекло.

«Я почувствовал два удара. Потом посмотрел вперед — стекло было повсюду».

После столкновения в салоне возникла давка. Передняя часть вагона и вещи пассажиров оказались засыпаны осколками стекла. Люди пытались как можно быстрее выйти наружу, однако водитель не смог сразу открыть двери.

Очевидец Паула рассказала, что после аварии был оборван контактный провод, а многие пассажиры сильно испугались.

«Я поняла, что был оборван электрический провод и пахло газом. Пожилым людям стало плохо, потому что они сильно испугались».

На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи. Среди госпитализированных оказался и водитель грузовика — после удара он не смог самостоятельно выбраться из кабины.

«Водителю помогли выбраться медики — сам он не мог. Всё лицо было в стекле и крови», — рассказал пассажир трамвая.

Жители района отмечают, что аварии на этом перекрестке происходят регулярно, поэтому уже давно предлагают установить здесь светофор.

«Здесь обязательно нужен светофор, здесь постоянно происходят аварии», — сказала местная жительница Евгения.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия. В свою очередь, в Управлении транспортной инфраструктуры Рижской думы сообщили, что установка светофора на этом перекрестке пока не планируется.