Обвиняемый в выполнении диверсионных заданий по поручению российских спецслужб Денис Луканенок заявил в суде о готовности признать вину и заключить соглашение с прокурором. По словам его адвоката, мужчина согласился выполнять задания из-за обещанного вознаграждения в размере около 1000 евро.

В среду на судебном заседании Денис Луканенок сообщил, что готов подписать соглашение с прокуратурой о признании вины и назначении наказания.

Его адвокат Александр Лайвиньш пояснил журналистам, что подзащитный осознает тяжесть совершенного преступления и понимает, что ему грозит суровое наказание.

По словам защитника, Луканенок не интересовался личностью человека, который предложил ему выполнять задания в интересах российских спецслужб. Он согласился исключительно из финансовых соображений — за выполненную работу ему пообещали около 1000 евро.

По этому же уголовному делу обвиняется гражданская жена Луканенка Карина Иванова. Однако она еще до заседания сообщила своему адвокату, что не намерена признавать вину, поскольку считает себя невиновной.

Суд отложил рассмотрение дела до 20 августа, чтобы Иванова могла окончательно определиться со своей позицией после консультации с защитником. Прокурор отметил, что в случае отказа одного из обвиняемых от сделки уголовное дело может быть разделено.

Ранее по этому делу уже были осуждены еще двое фигурантов — Константин Ширяев и Константин Якубовский. Якубовский получил два года и три месяца лишения свободы за подстрекательство к поджогу, а Ширяев — три года и два месяца заключения за пособничество и незаконное хранение наркотиков.

По данным следствия, Иванова и Луканенок обвиняются в поджоге ангара частной компании, связанной с оборонным проектом, а также в разведке других объектов для возможных диверсий. Следствие установило, что группа также готовила поджог грузового автомобиля с украинскими номерами на территории объекта критической инфраструктуры и передавала организаторам в России фото- и видеоматериалы потенциальных целей.

Как ранее сообщал Служба государственной безопасности (VDD), организованная по инициативе российских спецслужб группа действовала из корыстных мотивов. Все четверо фигурантов ранее уже были судимы за другие преступления, однако до начала расследования не находились в поле зрения спецслужб.

Если Луканенок официально заключит соглашение с прокуратурой, судебное разбирательство в отношении него может завершиться быстрее. В отношении Карины Ивановой процесс, вероятно, продолжится в общем порядке, если она сохранит отказ признавать вину.