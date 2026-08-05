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Эстония вернула в Латвию восемь эфиопов-перебежщиков 1 174

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.08.2026
LETA
Изображение к статье: Жизнь в Эфиопии заставляет задуматься о переезде в Европу.

Жизнь в Эфиопии заставляет задуматься о переезде в Европу.

ФОТО: pixabay

В среду на погранпункте Икла Департамент полиции и погранохраны (ДРР) Эстонии передал пограничной охране Латвии восемь иностранцев, незаконно въехавших в Эстонию.

Мужчины, выходцы из Эфиопии, находились в Эстонии без законных оснований, прибыв в страну из Беларуси транзитом через Латвию. Почему их не поймали в Латвии, но задержали в Эстонии, не сообщается.

По словам иммигрантов, целью эфиопов было проследовать через Эстонию в другие страны Шенгенской зоны. Никто из них не ходатайствовал о предоставлении международной защиты. Из восьми переданных Латвии эфиопов один утверждал, что является несовершеннолетним, однако это не нашло подтверждения.

По словам главы бюро погранохраны Пыхьяской префектуры Индрека Ару, эстонская полиция находится в постоянном контакте со своими латвийскими и литовскими коллегами.

"По нашей оценке, в ближайшее время миграционное давление не ослабнет", - сказал Ару.

С июля эстонская полиция задержала в общей сложности 99 иностранцев, которых пробрались в республику через Латвию.

Между Эстонией, Латвией и Литвой с 1995 года действует соглашение, которое регулирует реадмиссию лиц, незаконно находящихся в стране. На его основании можно возвращать в Латвию иностранцев, которые незаконно въехали в Эстонию с ее территории.

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#Эстония #Латвия #миграция
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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