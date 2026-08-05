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«Я не хотел ее отпускать»: сын три года держал тело матери в морозильнике 0 126

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кристофер Филлипс

Фото: Полиция Уэльса.

60-летний житель Уэльса получил более двух лет тюрьмы после того, как признался, что почти три года хранил тело своей умершей матери в морозильной камере в гостиной. За это время он продолжал получать ее пенсию и социальные выплаты.

Житель валлийского города Порткол (Porthcawl) Кристофер Филлипс признал, что после смерти своей 89-летней матери в марте 2023 года поместил ее тело в морозильную камеру, установленную прямо в гостиной дома, где они жили вместе, передает NOS.

Во вторник суд приговорил 60-летнего мужчину к двум годам и четырем месяцам лишения свободы.

Обстоятельства произошедшего вскрылись в феврале этого года. Семейный врач пытался связаться с пожилой женщиной, однако сын постоянно этому препятствовал. Заподозрив неладное, медик сообщил о своих опасениях властям.

Когда полицейские прибыли к дому, Филлипс заявил, что его мать находится в Лондоне. Однако правоохранители не поверили его словам, вошли в дом и обнаружили в морозильной камере тело женщины.

По данным следствия, тело было завернуто в плед с леопардовым рисунком, сверху лежали розовые розы. В морозильнике также нашли поздравительную открытку с днем рождения, подписанную сыном.

Во время допроса Филлипс объяснил свои действия тем, что не хотел расставаться с матерью.

«Я просто не хотел ее отпускать», — сказал он полиции.

По словам адвоката, мужчина продолжал вести себя так, словно мать была жива: сидел рядом с морозильной камерой, рассказывал ей о телепередачах и обсуждал скачки, как они делали при ее жизни.

Следствие установило, что скрывать смерть женщины ему удавалось благодаря тому, что еще до ее кончины они вели замкнутый образ жизни и практически не общались с окружающими. Все это время Филлипс получал лекарства, выписанные на имя матери, а также незаконно присвоил около 100 тысяч евро в виде пенсии и социальных пособий.

Суд признал мужчину виновным, отметив, что, помимо сокрытия смерти матери, он в течение нескольких лет незаконно пользовался государственными выплатами, предназначенными умершей женщине.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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