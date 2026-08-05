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Лидера «Ляписа Трубецкого» приговорили в Беларуси к четырем годам колонии 1 208

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сергей Михалок

Минский городской суд заочно приговорил лидера групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергея Михалка к четырем годам колонии общего режима. Музыканта, который сейчас живет в Эстонии, признали виновным в оскорблении Александра Лукашенко и разжигании социальной вражды.

Минский городской суд заочно вынес приговор лидеру групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергею Михалку, назначив ему четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Поскольку музыкант проживает в Эстонии и находится за пределами Беларуси, дело рассматривалось в порядке специального производства — без его присутствия. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Хотя в официальном сообщении прокуратуры имя осужденного не называлось, речь шла лишь о «солисте одной белорусской группы». Однако приведенные обстоятельства однозначно указывают на Сергея Михалка.

По версии обвинения, в 2021–2022 годах музыкант публиковал на YouTube и в социальных сетях группы Brutto видеоролики, в которых негативно и в нецензурной форме высказывался в адрес Александра Лукашенко.

Кроме того, прокуратура сочла разжиганием социальной вражды видеозапись, опубликованную в марте 2022 года, в которой Михалок резко критиковал белорусских силовиков и военнослужащих.

Конфликт музыканта с белорусскими властями продолжается уже много лет. В прошлом году в Беларуси была признана «экстремистской» одна из самых известных песен «Ляписа Трубецкого» — «Не быть скотом», написанная на стихи классика белорусской литературы Янки Купалы.

После распада группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок создал проект Brutto. С конца 2014 года он жил в Украине, где получил постоянный вид на жительство, а в 2020 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Украины.

После начала полномасштабной войны России против Украины музыкант переехал в Эстонию.

В мае 2025 года, Следственный комитет Беларуси официально включил музыканта в список лиц, в отношении которых начато специальное производство для вынесения заочного приговора.

Приговор пока не вступил в силу, однако дело стало очередным эпизодом преследования Сергея Михалка белорусскими властями за его публичную критику действующего режима.

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#права человека #музыка #свобода слова #социальные сети #преследование #Беларусь #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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