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Мигранты прорыли тоннель из Беларуси в Литву и напали на пограничников 0 115

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Туннель между Литвой и Беларусией.

Фото: Погранслужба Литвы.

В Литве группа нелегальных мигрантов, проникших в страну через подземный тоннель со стороны Беларуси, напала на пограничников и сумела скрыться обратно за границей. Об этом сообщает LETA со ссылкой на портал Delfi.lt.

Инцидент произошел 26 июля на участке пограничной заставы Капчяместис, однако Государственная пограничная служба Литвы ранее не сообщала о нападении.

По данным издания, литовские пограничники обнаружили, что под государственной границей прокладывается тоннель, и устроили засаду. Когда из подземного хода появились первые нарушители, четверо сотрудников службы задержали их и надели наручники. Однако вскоре из тоннеля вышли еще около 20 мигрантов, которые атаковали пограничников и вынудили их отступить.

В результате все нарушители, включая тех, кто уже был задержан и находился в наручниках, смогли скрыться обратно на территорию Беларуси.

Пограничная служба сообщила лишь об обнаружении тоннеля, но не раскрыла информацию о нападении. Представитель ведомства Лина Лауринайтите заявила, что сведения будут опубликованы после получения разрешения прокуратуры, которая руководит досудебным расследованием.

В ходе инцидента никто не пострадал.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс раскритиковал задержку с обнародованием информации. По его словам, он узнал о произошедшем только после заседания правительства, когда его проинформировал министр внутренних дел Мартинас Кателинас, который, в свою очередь, получил эту информацию лишь в среду.

Глава правительства поручил выяснить, почему общественность не была своевременно уведомлена о происшествии и действовали ли пограничники в соответствии с инструкциями.

В конце июля литовские пограничники обнаружили на своей территории, примерно в 9,5 метра от пограничного заграждения, недостроенный подземный тоннель длиной около 11 метров. Он предназначался для прохода под патрульной дорогой вглубь территории Литвы. Рядом были найдены бревна, выкопанный песок и ведра, хотя выход из тоннеля еще не был оборудован.

После прибытия пограничников около 20 молодых мужчин в гражданской одежде скрылись на территории Беларуси.

По факту незаконного пересечения государственной границы возбуждено уголовное дело, расследование ведет прокуратура Алитусского района. После завершения следственных действий тоннель, предназначенный для нелегальной миграции, был засыпан.

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#Литва #прокуратура #Беларусь #мигранты
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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