В Лиепае благодаря бдительности очевидцев удалось предотвратить возможную трагедию. Зрители прямой трансляции в TikTok сообщили в полицию о женщине в состоянии сильного алкогольного опьянения, рядом с которой находились двое маленьких детей.

Поздним вечером 3 августа муниципальная полиция Лиепаи получила сообщение о женщине, которая вела прямую трансляцию в TikTok, находясь, предположительно, в состоянии сильного алкогольного опьянения. На видео были видны двое плачущих маленьких детей, а очевидец смог сообщить полиции адрес, откуда велась трансляция.

Прибывшие на место полицейские обнаружили женщину с явными признаками опьянения. На вопрос, одна ли она находится в квартире, хозяйка повела себя агрессивно и попыталась закрыть дверь. Из квартиры при этом доносился плач младенца.

Войдя в помещение, сотрудники полиции обнаружили антисанитарные условия: по полу были разбросаны пустые бутылки из-под алкоголя, одеяла и подушки, стояло ведро, наполненное окурками, а на полу находилась жидкость неизвестного происхождения. Женщина утверждала, что употребляла только пиво.

Во время общения с полицейскими она, садясь на кровать, случайно села на шестимесячного ребенка, после чего, держа младенца на руках, попыталась ударить сотрудника полиции и не реагировала на законные требования успокоиться.

Для обеспечения безопасности детей 27-летнюю женщину задержали с применением наручников, предварительно забрав у нее младенца. В квартире также находился двухлетний ребенок, о котором мать, по оценке полиции, не могла должным образом заботиться.

На место были вызваны медики для осмотра детей. Проверка показала, что содержание алкоголя в выдыхаемом женщиной воздухе составляло 2,29 промилле.

Оба ребенка были изъяты из семьи и переданы в кризисную приемную семью. Задержанную доставили в изолятор временного содержания муниципальной полиции Лиепаи. В отношении нее начат административный процесс, а о случившемся уведомлен сиротский суд, который продолжит выяснение всех обстоятельств дела.

Благодаря своевременному сообщению очевидцев и оперативным действиям полиции удалось предотвратить возможную угрозу жизни и здоровью двух малолетних детей. Теперь обстоятельства произошедшего и дальнейшая судьба семьи будут рассматриваться компетентными службами.