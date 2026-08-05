В польской части Беловежской пущи европейский зубр атаковал туриста, который приблизился к животному на несколько метров. Мужчина получил травмы, а очевидцы вновь напомнили, что даже внешне спокойные дикие животные могут быть смертельно опасны.

Инцидент произошел в понедельник в районе Старой Беловежи, расположенной на территории Беловежской пущи, где обитает крупнейшая в Польше популяция европейских зубров.

По словам очевидцев, турист подошел к животному примерно на четыре-пять метров. В этот момент зубр внезапно бросился на мужчину, сбил его с ног и остался рядом. Происходящее попало на видео.

Фотограф дикой природы Гжегож Рыньский, ставший свидетелем происшествия, крикнул пострадавшему, чтобы тот не двигался, а затем медленно подъехал к зубру на автомобиле, оставив приоткрытой дверь, чтобы мужчина смог укрыться в машине.

Однако турист находился в состоянии шока и вместо этого попытался уйти пешком. Тогда Рыньский продолжал медленно ехать рядом, прикрывая его автомобилем, пока тот не оказался на безопасном расстоянии.

По словам фотографа, мужчине еще повезло.

«Не стоит винить зубра. Этот зверь оказался довольно спокойным. Есть особи, которые ведут себя гораздо агрессивнее», — отметил он.

Жена фотографа Анета Рыньская сообщила, что турист получил глубокую открытую рану голени и многочисленные ушибы. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Она напомнила, что зубр остается диким животным и при слишком близком приближении человека может воспринять его как угрозу и атаковать.

После публикации видео научный журналист Мацей Кавецкий вновь призвал туристов соблюдать дистанцию. По его словам, в Беловежской пуще повсюду установлены предупреждающие знаки, однако многие посетители продолжают подходить к зубрам практически вплотную ради фотографий.

Беловежская пуща, расположенная на границе Польши и Беларуси, является крупнейшим местом обитания европейских зубров. По данным на конец 2025 года, в польской части леса и прилегающих районах насчитывалось около 1176 свободно живущих животных. Специалисты напоминают, что даже самые спокойные на вид зубры могут мгновенно перейти к атаке, если почувствуют угрозу.