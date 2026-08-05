Государственная полиция начала служебную проверку после сообщения о том, что в Елгаве неизвестный мужчина, предположительно, заговорил с несовершеннолетней девочкой. При этом правоохранители отмечают, что ситуация могла оказаться недоразумением.

Государственная полиция Латвии проводит служебную проверку по факту инцидента, произошедшего 23 июля в Елгаве. В тот день правоохранители получили сообщение о мужчине, который, по предварительной информации, подошел к несовершеннолетней девочке и заговорил с ней.

Как сообщили в полиции, после получения информации экипаж муниципальной полиции Елгавы по запросу Государственной полиции прибыл в район улиц Карклу и Путну, где задержал подозрительного мужчину. Затем его передали сотрудникам Государственной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

После проверки первоначальной информации была начата служебная проверка. По предварительным данным, не исключено, что произошедшее могло быть неправильно истолковано, однако окончательные выводы делать пока рано. Все обстоятельства инцидента будут тщательно выяснены в ходе проверки.

Одновременно Государственная полиция прокомментировала распространявшиеся в социальных сетях сообщения о том, что задержанный якобы является гражданином третьей страны. Правоохранители подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. По данным полиции, мужчина является гражданином Латвии и имеет психические расстройства.

После завершения служебной проверки полиция даст окончательную оценку произошедшему и сообщит о ее результатах.