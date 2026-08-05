Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подозрительный мужчина переполошил Елгаву: полиция проверяет все обстоятельства инцидента с несовершеннолетней 0 195

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция
ФОТО: LETA

Государственная полиция начала служебную проверку после сообщения о том, что в Елгаве неизвестный мужчина, предположительно, заговорил с несовершеннолетней девочкой. При этом правоохранители отмечают, что ситуация могла оказаться недоразумением.

Государственная полиция Латвии проводит служебную проверку по факту инцидента, произошедшего 23 июля в Елгаве. В тот день правоохранители получили сообщение о мужчине, который, по предварительной информации, подошел к несовершеннолетней девочке и заговорил с ней.

Как сообщили в полиции, после получения информации экипаж муниципальной полиции Елгавы по запросу Государственной полиции прибыл в район улиц Карклу и Путну, где задержал подозрительного мужчину. Затем его передали сотрудникам Государственной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

После проверки первоначальной информации была начата служебная проверка. По предварительным данным, не исключено, что произошедшее могло быть неправильно истолковано, однако окончательные выводы делать пока рано. Все обстоятельства инцидента будут тщательно выяснены в ходе проверки.

Одновременно Государственная полиция прокомментировала распространявшиеся в социальных сетях сообщения о том, что задержанный якобы является гражданином третьей страны. Правоохранители подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. По данным полиции, мужчина является гражданином Латвии и имеет психические расстройства.

После завершения служебной проверки полиция даст окончательную оценку произошедшему и сообщит о ее результатах.

×
Читайте нас также:
#полиция #Латвия #преступность #безопасность #социальные сети #несовершеннолетние #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: судебный молоток
Изображение к статье: Кристофер Филлипс
Изображение к статье: газ
Изображение к статье: судебный молоток

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: медицинский инструмент
Наша Латвия
Изображение к статье: Алкотестер
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: девушка перед ноутбуком
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Флаги России и ЕС
В мире
Изображение к статье: Сергей Михалок
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Тележка с продуктами и скидкой
Бизнес
Изображение к статье: медицинский инструмент
Наша Латвия
Изображение к статье: Алкотестер
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: девушка перед ноутбуком
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео