С начала 2026 года в Государственной полиции Латвии зафиксировано пять дисциплинарных нарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. После недавних резонансных случаев руководство ведомства объявило о введении дополнительных проверок сотрудников перед началом службы.

С начала 2026 года в Государственной полиции Латвии зарегистрировано пять дисциплинарных нарушений, совершенных сотрудниками в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Государственной полиции.

Два нарушения были совершены во время исполнения служебных обязанностей, еще три — в свободное от службы время.

Всего с 2021 года по август 2026 года включительно в полиции зарегистрировано 57 подобных дисциплинарных нарушений. Более половины из них — 31 случай — пришлись на 2021 и 2022 годы. При этом большинство нарушений были совершены вне рабочего времени.

В Государственной полиции отмечают, что уже давно действует система внутреннего контроля, направленная на выявление сотрудников, находящихся в состоянии опьянения. Она включает регулярные комплексные медицинские обследования, проверки со стороны непосредственных руководителей и инспекции Бюро внутреннего контроля.

Кроме того, сотрудники могут сообщать о коллегах, имеющих проблемы с алкогольной или иной зависимостью, через специальные каналы информирования. Во время регулярных дорожных проверок также могут проверяться и сами сотрудники полиции.

По словам представителей ведомства, система внутреннего контроля постоянно совершенствуется для обеспечения служебной дисциплины, соблюдения профессиональной этики и поддержания доверия общества к полиции.

Каждый выявленный случай рассматривается индивидуально. В зависимости от тяжести проступка к сотруднику могут быть применены различные дисциплинарные взыскания — от замечания или выговора до увольнения со службы. Если же в действиях полицейского усматриваются признаки уголовного преступления, материалы передаются в Бюро внутренней безопасности.

После последних резонансных инцидентов руководителям всех подразделений поручено усилить контроль за дисциплиной. Перед началом службы полицейские, которые носят табельное оружие или управляют служебным транспортом, будут проходить обязательную проверку на содержание алкоголя в организме.

Поводом для ужесточения контроля стали два громких случая, произошедшие в конце июля. 26 июля в Приекуле сотрудник полиции, находившийся вне службы и в состоянии алкогольного опьянения, убил мужчину. 29 июля в Айзкраукле полицейская, у которой впоследствии было обнаружено 3,18 промилле алкоголя, устроила дорожно-транспортное происшествие и скрылась с места аварии.

На фоне этих событий министр внутренних дел Янис Домбрава предложил начать служебную проверку в отношении начальника Государственной полиции Армандса Рукса.