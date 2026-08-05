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Похищения, вымогательство, оружие и наркотики: в Латвии завершено расследование громкого уголовного дела 0 236

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: судебный молоток
ФОТО: pixabay

Государственная полиция завершила расследование уголовного дела, фигурантами которого стали четверо мужчин. Их обвиняют в незаконном лишении свободы, вымогательстве, насилии, незаконном обороте оружия, наркотиков и ряде других преступлений.

Прокуратура получила для начала уголовного преследования материалы дела в отношении четырех мужчин, которых полиция считает причастными к серии тяжких преступлений, совершенных в Карсаве Лудзенского края.

Расследование началось в начале 2026 года после получения информации о вымогательстве денег у трех молодых мужчин 2004, 2003 и 1997 годов рождения.

По данным следствия, в конце 2025 года и начале 2026-го злоумышленники против воли посадили потерпевших в автомобиль, удерживали их и применяли насилие, пытаясь добиться передачи денег.

У пострадавших были обнаружены как огнестрельные ранения, так и травмы, полученные в результате избиения.

Первоначально полиция задержала двух подозреваемых — мужчин 1989 и 1992 годов рождения. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Позднее следователи установили причастность к преступлениям еще двух человек.

Во время санкционированных обысков у двух задержанных были обнаружены боеприпасы различных калибров и огнестрельное оружие.

В ходе расследования полицейские также раскрыли другие предполагаемые преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, алкоголя и оружия.

Всего уголовное дело включает девять эпизодов преступной деятельности. 31 июля материалы были переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Фигурантам вменяются сразу несколько тяжких преступлений, включая незаконное лишение свободы, вымогательство, угрозы убийством, умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести, незаконный оборот оружия, принуждение к даче ложных показаний и несообщение о тяжком преступлении.

Большое количество предъявленных обвинений говорит о том, что расследование вышло далеко за рамки первоначального эпизода с вымогательством и позволило раскрыть целую серию предполагаемых преступлений.

Государственная полиция напоминает, что в соответствии с законом никто не считается виновным, пока его вина не будет доказана в суде и не вступит в силу соответствующий приговор.

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#полиция #оружие #Латвия #вымогательство #преступления #наркотики #насилие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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