Государственная полиция сообщила, что пропавшая без вести Диана Крамарева благополучно найдена. Правоохранители поблагодарили всех, кто откликнулся и помог распространить информацию о поисках.

Государственная полиция сообщила, что 15-летняя Диана Крамарева, которая числилась пропавшей без вести, найдена.

«Спасибо всем, кто поделился информацией!» — говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что девушка 2011 года рождения 3 августа около 16:20 ушла из дома в Риге и не вернулась. В связи с этим полиция обращалась к жителям с просьбой помочь в ее поисках.

К счастью, поиски завершились благополучно. Дополнительная информация о месте обнаружения девушки не сообщается.