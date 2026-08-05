Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пропавшая 15-летняя Диана Крамарева найдена 1 626

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диана Крамарева
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция сообщила, что пропавшая без вести Диана Крамарева благополучно найдена. Правоохранители поблагодарили всех, кто откликнулся и помог распространить информацию о поисках.

Государственная полиция сообщила, что 15-летняя Диана Крамарева, которая числилась пропавшей без вести, найдена.

«Спасибо всем, кто поделился информацией!» — говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что девушка 2011 года рождения 3 августа около 16:20 ушла из дома в Риге и не вернулась. В связи с этим полиция обращалась к жителям с просьбой помочь в ее поисках.

К счастью, поиски завершились благополучно. Дополнительная информация о месте обнаружения девушки не сообщается.

×
Читайте нас также:
#Рига #полиция #поиск #новости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
3
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: Полицейская машина
Изображение к статье: Мужчина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: теннисистка Остапенко
Спорт
Изображение к статье: Укладывают асфальт
Бизнес
Изображение к статье: Хоррор «Пасть дьявола»: акулы, затопленные пещеры и борьба за выживание
Культура &
Изображение к статье: Линда Лин
Наша Латвия
Изображение к статье: Кристофер Филлипс
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мелатонин
Люблю!
Изображение к статье: теннисистка Остапенко
Спорт
Изображение к статье: Укладывают асфальт
Бизнес
Изображение к статье: Хоррор «Пасть дьявола»: акулы, затопленные пещеры и борьба за выживание
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео