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Работали из Москвы, говорили по-латышски: полиция раскрыла группу телефонных аферистов 6 2001

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Телефонные мошенники

ChatGPT

Государственная полиция Латвии просит предъявить обвинения участникам организованной в Москве группы телефонных мошенников.

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, в ходе досудебного расследования установлено, что члены преступной группы, действовавшей из Москвы, реализовывали различные мошеннические схемы. Злоумышленники, представляясь сотрудниками банков и полиции, обманывали жителей Латвии на латышском языке. Потерпевшим сообщали ложную информацию о якобы попытках снять деньги с их банковских счетов или оформить на них кредиты.

Под предлогом предотвращения мошенничества преступники убеждали людей установить на мобильные телефоны или компьютеры программы удаленного доступа. Затем они просили войти в интернет-банк, в результате чего потерпевшие сами вводили номер пользователя интернет-банка, персональный код и подтверждали подготовленные мошенниками денежные переводы и заявки на получение кредитов.

Используя полученные данные для доступа к интернет-банкингу, злоумышленники переводили деньги на счета других клиентов банков, а затем перечисляли их на банковские счета, находившиеся под контролем преступной группы.

Следствие установило, что в организованную преступную группу входили пять человек — все они являются гражданами Латвии. Четверо ежедневно звонили и обманывали жителей Латвии, а пятый организовывал легализацию похищенных средств: вербовал так называемых «денежных мулов», перевозил наличные деньги и переводил безналичные средства.

На данный момент установлены более 30 человек, которые за вознаграждение согласились использовать свои банковские счета, что позволило преступной группе получать похищенные деньги.

3 августа уголовное дело было передано для начала уголовного преследования в отношении пяти участников организованной преступной группы по статьям Уголовного закона о мошенничестве и легализации преступно нажитых средств.

По данным полиции, жертвами мошенников стали как минимум 11 жителей Латвии, общий ущерб превысил 87 256 евро.

Управление по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции продолжает досудебное расследование в рамках отдельного производства, чтобы установить и расследовать другие преступления, совершенные этой организованной группой.

Ранее уже сообщалось, что телефонное мошенничество в прошлом году стало одним из самых распространенных видов кибермошенничества, от которого пострадали многие жители Латвии.

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#Латвия #мошенничество
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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