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Семь часов пыток и пожизненные сроки: в Латвии продолжается громкое дело об убийстве женщины 0 412

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: судебный молоток

Курземский окружной суд в среду продолжит рассмотрение резонансного уголовного дела об убийстве женщины с особой жестокостью, совершенном во время разбойного нападения. Все трое обвиняемых ранее были приговорены к пожизненному лишению свободы, однако обжаловали этот приговор.

Сегодня в 14:00 Курземский окружной суд продолжит рассмотрение апелляции по одному из самых жестоких уголовных дел последних лет в Латвии.

По делу проходят Алина Романенкова, Павел Шальтис и Евгений Богдан. По версии обвинения, они, действуя группой лиц, с особой жестокостью убили женщину во время разбойного нападения.

Ранее Латгальский районный суд признал всех троих виновными и назначил каждому наказание в виде пожизненного лишения свободы. Теперь дело рассматривается в апелляционной инстанции.

Согласно материалам обвинения, издевательства над потерпевшей продолжались не менее семи часов с небольшими перерывами. Следствие считает, что за это время обвиняемые нанесли женщине, находившейся в беспомощном состоянии, не менее 60 травмирующих ударов и иных насильственных воздействий.

От полученных телесных повреждений и причиненных страданий женщина скончалась.

Помимо обвинения в особо жестоком убийстве, фигурантам дела также вменяется незаконное использование платежного средства погибшей.

Если апелляционный суд не изменит решение первой инстанции, пожизненные сроки останутся в силе. Именно поэтому нынешнее рассмотрение дела имеет решающее значение для окончательного приговора.

Суд первой инстанции также постановил взыскать с обвиняемых почти 50 тысяч евро в качестве компенсации материального ущерба, расходов на похороны и морального вреда родственникам погибшей. Кроме того, они обязаны возместить государству выплаченную компенсацию потерпевшим и процессуальные расходы.

Во время судебных прений государственный обвинитель также настаивал на назначении всем троим пожизненного лишения свободы, считая это единственно соразмерным наказанием за совершенные преступления.

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#Латвия #компенсация #наказание #судебный процесс #преступления
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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