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Стояли на красном, пока не последовал мощный удар. В Риге BMW протаранил четыре автомобиля 2 2143

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

Во вторник на улице Виенибас в Риге произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей. По пока неустановленным причинам водитель BMW врезался в стоявшие на светофоре машины. В результате ДТП пострадали три человека.

В аварии участвовали автомобили BMW, Audi, Chrysler и Kia. Наименьшие повреждения получил Kia — в него лишь слегка отбросило Chrysler, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

У Chrysler оказалась сильно смята задняя часть после удара BMW, передняя часть которого была практически полностью разрушена. Audi получил настолько сильные повреждения, что у автомобиля оторвало колесо.

Водитель Audi Мартиньш рассказал, что цепная авария началась именно с удара в его машину.

«Я стоял последним в очереди, мы все остановились на светофоре. Машин было много. Соседняя полоса была свободна, я даже подумал перестроиться и объехать. Посмотрел в зеркало — сзади никого не было. Мы спокойно стояли, разговаривали, и вдруг последовал сильный удар. Машина полностью уничтожена. Перед нами стоял еще один автомобиль. BMW врезался в нас сзади, затем, отскочив, объехал нашу машину по соседней полосе и ударил автомобиль впереди. Я вообще не видел никаких следов торможения. Удар был такой, что, думаю, он даже не тормозил».

Мартиньш и его пассажир не пострадали. Также травм удалось избежать водителю Kia.

В больницу были доставлены водитель Chrysler, а также водитель BMW и его супруга.

Сын водителя BMW Константин рассказал, что отец практически не помнит обстоятельств аварии.

«Нет, раньше у него подобных аварий не было. Он уже 45 лет за рулем и ездил без происшествий. Трудно сказать, что произошло, потому что он сам не может этого объяснить. Он видел, что впереди стоят машины, но продолжал ехать. Он никогда не ездит быстро. Мама помнит, что был какой-то хлопок — возможно, возникла проблема с шиной».

По словам Константина, у его матери диагностирован перелом руки. Водитель Chrysler получила травму головы, а водитель BMW — серьезные травмы. Все трое в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу.

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#ДТП #травмы #audi
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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