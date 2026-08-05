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В Букулты 80-летний водитель съехал с дороги и врезался в дерево 0 390

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

Во вторник в Букулты пожилой водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. К счастью, мужчина не пострадал, однако автомобиль получил серьезные повреждения.

Удар оказался настолько сильным, что передняя часть автомобиля была практически полностью разрушена, а подушки безопасности сработали. Несмотря на то что улица Адажу пользуется популярностью у велосипедистов, в результате происшествия никто, кроме водителя, не пострадал, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По предварительным данным, автомобиль плавно съехал с дороги и врезался в дерево. На этом участке действует ограничение скорости до 30 км/ч. Судя по следам на месте происшествия, водитель не пытался затормозить перед столкновением.

Представитель Государственной полиции Лина Багдоне сообщила:

«В Букулты водитель автомобиля Nissan, мужчина 1945 года рождения, съехал с проезжей части и врезался в дерево».

Прибывшие на место медики осмотрели водителя, однако госпитализация ему не потребовалась.

Что именно стало причиной аварии, пока неизвестно. Не исключено, что водитель отвлекся, почувствовал недомогание или уснул за рулем. Обстоятельства происшествия выясняет Государственная полиция.

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#безопасность #скорость #дорожное движение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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