В Елгаве во вторник произошла утечка газа в квартире девятиэтажного дома. Спасателям пришлось эвакуировать 27 жителей, а находившегося в квартире человека передали медикам.

Во вторник в Елгаве из-за утечки газа в одной из квартир девятиэтажного жилого дома были эвакуированы 27 человек. Об этом сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов поступил в 11:31 на улицу Лока магистрале. На месте выяснилось, что в квартире на седьмом этаже произошла утечка газа из газовой плиты.

Пожарные вывели из опасной зоны человека, находившегося в квартире, и передали его бригаде медиков.

Для обеспечения безопасности Государственная полиция эвакуировала из дома 27 жителей.

При утечке бытового газа даже небольшая искра может привести к взрыву, поэтому в подобных ситуациях спасатели оперативно эвакуируют людей до устранения опасности.

К 12:07 специалисты завершили работу на месте происшествия, после чего угроза была устранена.

В ГПСС также сообщили, что за минувшие сутки пожарные выезжали на тушение возгораний мусора, электропроводки, поля зерновых, легкового автомобиля, сухой травы, лесной подстилки, дерева, а также на вызовы из-за оставленной без присмотра пищи на плите и загоревшегося окна.