После полуночи в рижской Иманте загорелась деревянная беседка, расположенная всего в нескольких метрах от местного кафе. По словам местных жителей и владелицы заведения, наиболее вероятной причиной пожара стал непотушенный окурок

Огонь быстро охватил всю беседку — пламя распространилось от пола до самой крыши и перекинулось на стоявший рядом стол. Пожар около половины первого ночи заметила жительница соседнего дома Наталья, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

«Я услышала какой-то треск. Посмотрела в окно и увидела, что, видимо, горел рубероид, трещали листы покрытия. Пламя шло снизу, оттуда, где находится гриль. Я видела двух мужчин, которые уходили от места пожара. Потом какие-то парни подошли и начали тушить огонь. Когда я звонила спасателям, попросила приехать как можно скорее, потому что рядом стояли машины и могло загореться кафе».

На место прибыли два расчета пожарных. К моменту их приезда открытое пламя уже удалось потушить, однако спасатели проверили, не осталось ли скрытых очагов возгорания.

Беседка существовала еще до открытия расположенного рядом кафе и долгие годы служила местом отдыха. По словам владелицы заведения Натальи, сюда регулярно приходили курить как посетители, так и местные жители.

«Там курят. Приходят покурить даже тогда, когда кафе закрыто. Поэтому, скорее всего, кто-то бросил непотушенную сигарету. Похоже, человек сидел на скамейке, бросил окурок, он начал тлеть, а сейчас жарко — вот так всё и произошло».

При этом возле беседки не было урны для окурков.

Сотрудница кафе Инна также считает наиболее вероятной причиной пожара неосторожное обращение с огнем.

«Конечно, жалко. Беседка была симпатичная и хорошо вписывалась в это место. Хотели как лучше, а получилось так, что теперь всё придется убрать. До этого никаких подобных случаев здесь не было».

После пожара владелица кафе решила не восстанавливать беседку. Для посетителей сохранится специально оборудованное место для курения на террасе, а местным жителям, которые привыкли собираться в беседке, придется искать другое место для встреч.