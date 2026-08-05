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В Риге разыскивают пропавшего с улицы Твайка мужчину с проблемами со здоровьем 0 81

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчина
ФОТО: пресс-фото

Государственная полиция разыскивает 24-летнего Даниила Правдина, который 4 августа ушел из учреждения на улице Твайка в Риге. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

Пропавший родился в 2001 году. Его рост около 184 см, телосложение худощавое, волосы каштановые, носит неухоженную бороду.

В день исчезновения на нем были голубая футболка, белая толстовка с изображением трех мухоморов, розовые шорты и серые кроссовки.

По информации полиции, у мужчины имеются проблемы со здоровьем.

Государственная полиция просит всех, кому может быть известна информация о местонахождении Даниила Правдина, незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.

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#Рига #кроссовки
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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