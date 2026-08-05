В аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник с взрывчаткой и детонатором рядом с украинским грузовым самолетом. Немецкие власти не исключают, что происшествие может быть связано с диверсией.

На территории аэропорта немецкого Лейпцига был обнаружен беспилотник, оснащенный взрывчатым веществом и детонатором. По данным немецких СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности, дрон вечером 4 августа был замечен рядом с украинским грузовым самолетом, передает NOS.

Аэропорт Лейпциг/Галле является одним из ключевых логистических узлов, через который осуществляется воздушное сообщение с Украиной.

После обнаружения опасной находки специалисты обезвредили устройство: детонатор был извлечен, а взрывчатое вещество помещено в специальный контейнер для дальнейшей экспертизы. По информации газеты Bild, взрывчатка была изготовлена из смеси удобрений и бензина, однако детонатор оказался неисправным.

Из-за инцидента работа аэропорта была временно приостановлена, а часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.

В ту же ночь произошел еще один инцидент. Грузовой самолет DHL был вынужден прервать посадку и во время повторного захода столкнулся в воздухе с неизвестным объектом примерно в шести километрах от аэропорта на высоте около 400 метров. Самолет получил незначительные повреждения носовой части.

Следователи проверяют, мог ли этим объектом также быть беспилотник. По данным Bild, система безопасности аэропорта зафиксировала сразу два дрона.

Воздушное сообщение в аэропорту Лейпцига уже восстановлено, однако расследование обоих инцидентов продолжается. Особое внимание уделяется установлению происхождения обнаруженных беспилотников и возможной связи между двумя происшествиями.