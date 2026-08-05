Государственная полиция призывает откликнуться родителей детей, которые посещали хоккейные лагеря в Тукумском и Валмиерском краях, где работал задержанный тренер. Следствие допускает, что потерпевших может быть больше, чем известно сейчас.

Уголовное дело было возбуждено после событий 24 июля в детском хоккейном лагере в Тукумсе. В предпоследний день смены отец одного из участников сообщил организаторам, что ребенок рассказал о возможных действиях сексуального характера со стороны тренера, сообщают Новости ТВ3.

По словам представительницы хоккейного клуба Ogres novada Lāči Беате Икаунеце, организаторы сразу проверили записи камер видеонаблюдения.

«Мы сразу обратились к руководству гостиницы и просмотрели записи камер видеонаблюдения, которые подтвердили этот факт. Немедленно сообщили в Государственную полицию, и с момента получения информации до задержания прошло примерно около часа».

Подозреваемый — мужчина 1999 года рождения, который с мая прошлого года работал в детско-юношеском хоккейном клубе Ogres novada Lāči. До этого он тренировал детей в других хоккейных клубах и регулярно участвовал в летних спортивных лагерях.

В клубе заявляют, что ранее не получали никаких жалоб на его поведение.

«Это какая-то абсурдная ситуация, которую невозможно ни понять, ни представить заранее. Теперь мы, конечно, будем оценивать подобные вещи совсем иначе», — сказала Икаунеце.

В настоящее время подозреваемый остается под арестом. По данным полиции, потерпевшими по делу уже признаны как минимум двое детей, однако проверяются и другие возможные эпизоды.

Известно, что незадолго до лагеря в Тукумском крае тренер также работал в хоккейном лагере в Валмиерском крае.

Заместитель начальника Земгальского регионального управления Государственной полиции Эгил Ефремов призвал родителей поговорить с детьми, которые посещали эти лагеря.

Он рекомендует выяснить, не проявлял ли кто-либо из взрослых повышенного интереса к телу ребенка, не было ли недопустимых прикосновений, фотографирования во время мытья или подготовки ко сну, а также проверить, не пропали ли личные вещи, особенно нижнее белье.

Специалисты Центра защиты детей подчеркивают, что разговор с ребенком должен проходить спокойно и без давления. Важно дать ему возможность самостоятельно рассказать о своих впечатлениях, не перебивая и не задавая наводящих вопросов.

Специалист по вопросам благополучия детей Ако Карлис Цекулис советует не использовать резкие формулировки, а расспрашивать ребенка постепенно, интересуясь, как проходили занятия, что происходило во время тренировок и не было ли ситуаций, которые вызвали у него дискомфорт.

По данным Государственной полиции, расследование находится на начальной стадии. Следователи устанавливают, как долго могли продолжаться предполагаемые противоправные действия и есть ли другие потерпевшие.

Также сообщается, что в 2022 году подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции в связи с употреблением наркотических веществ.