В центре Лондона, в районе Ковент-Гарден, женщина с ножом напала на четырех мужчин. Об этом сообщила столичная полиция.

По данным правоохранителей, ранения получили мужчины в возрасте 34, 39, 42 и 52 лет. Всех пострадавших доставили в специализированный центр лечения тяжелых травм. Информация о степени тяжести их ранений пока не раскрывается.

Полицейские задержали 47-летнюю женщину по подозрению в нападении и незаконном хранении опасного оружия.

Обстоятельства происшествия и мотивы нападения выясняются.