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Женщина с ножом напала на четырех мужчин в центре Лондона 0 120

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция Лондона

В центре Лондона, в районе Ковент-Гарден, женщина с ножом напала на четырех мужчин. Об этом сообщила столичная полиция.

По данным правоохранителей, ранения получили мужчины в возрасте 34, 39, 42 и 52 лет. Всех пострадавших доставили в специализированный центр лечения тяжелых травм. Информация о степени тяжести их ранений пока не раскрывается.

Полицейские задержали 47-летнюю женщину по подозрению в нападении и незаконном хранении опасного оружия.

Обстоятельства происшествия и мотивы нападения выясняются.

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#полиция #Лондон #задержание #нападение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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