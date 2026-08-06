Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Центр защиты прав потребителей призывает не давать денег латвийскому туроператору 2 11157

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: турпутевки

Туроператор Digitours в августе 2026 года подал заявление о признании своей неплатежеспособности, сообщили порталу bb.lv в Центре защиты прав потребителей (ЦЗПП).

В связи с возникшей ситуацией ЦЗПП призывает потребителей не приобретать новые туристические поездки и не осуществлять платежи в адрес данного туроператора, поскольку существует риск, что услуги не будут оказаны, а уплаченные деньги не будут возвращены.

ЦЗПП получил несколько обращений от потребителей о том, что Digitours отменяет ранее забронированные поездки и не возвращает за них уплаченные средства.

Учитывая выявленные обстоятельства, ЦЗПП принял решение приостановить действие лицензии, выданной туроператору. Это означает, что Digitours больше не имеет права предоставлять комплексные туристические услуги.

Потребителям, которые уже приобрели туры у Digitours, но не получили услуги или возврат денежных средств, рекомендуется сохранить все документы, связанные со сделкой, включая договоры, подтверждения оплаты и переписку с туроператором.

Согласно данным Firmas.lv, в 2025 году оборот Digitours составил 776 525 евро, а прибыль — 57 507 евро. Компания была зарегистрирована в 2003 году, ее уставный капитал составляет 17 070 евро. Владельцем Digitours является Марис Субачс.

×
Читайте нас также:
#туризм #права потребителей
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
6
2
1
7
0
2

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скорая помощь Таиланда
Изображение к статье: Наркотики
Изображение к статье: Доларс Александерс
Изображение к статье: дтп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия
Изображение к статье: Мусульманки в бассейне
В мире
Изображение к статье: Световой меч Люка Скайуокера установил новый рекорд на аукционе
Культура &
1
Изображение к статье: Платформа Kick
ЧП и криминал
Изображение к статье: Вирусы и ИИ
Техно
2
Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия
Изображение к статье: Мусульманки в бассейне
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео