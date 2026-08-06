Туроператор Digitours в августе 2026 года подал заявление о признании своей неплатежеспособности, сообщили порталу bb.lv в Центре защиты прав потребителей (ЦЗПП).

В связи с возникшей ситуацией ЦЗПП призывает потребителей не приобретать новые туристические поездки и не осуществлять платежи в адрес данного туроператора, поскольку существует риск, что услуги не будут оказаны, а уплаченные деньги не будут возвращены.

ЦЗПП получил несколько обращений от потребителей о том, что Digitours отменяет ранее забронированные поездки и не возвращает за них уплаченные средства.

Учитывая выявленные обстоятельства, ЦЗПП принял решение приостановить действие лицензии, выданной туроператору. Это означает, что Digitours больше не имеет права предоставлять комплексные туристические услуги.

Потребителям, которые уже приобрели туры у Digitours, но не получили услуги или возврат денежных средств, рекомендуется сохранить все документы, связанные со сделкой, включая договоры, подтверждения оплаты и переписку с туроператором.

Согласно данным Firmas.lv, в 2025 году оборот Digitours составил 776 525 евро, а прибыль — 57 507 евро. Компания была зарегистрирована в 2003 году, ее уставный капитал составляет 17 070 евро. Владельцем Digitours является Марис Субачс.