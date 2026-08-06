Литовская Криминальная служба таможни сообщила о крупнейшем с начала года задержании контрабандных сигарет. На трассе Вильнюс—Каунас—Клайпеда был остановлен грузовик DAF, прибывший из Латвии.

Во время проверки выяснилось, что полуприцеп заполнен поддонами с коробками, обернутыми белой полиэтиленовой пленкой. После более детального досмотра таможенники обнаружили внутри крупную партию сигарет.

По предварительным данным, в грузовике находились 19 поддонов с 903 коробками, в которых перевозилось около 451 500 пачек сигарет различных марок. Часть продукции имела белорусские акцизные марки, а часть не была маркирована вовсе.

Стоимость изъятой партии оценивается примерно в 2,4 млн евро.

По версии литовских правоохранительных органов, сигареты могли быть произведены на подпольных фабриках в Латвии. Проверка этой информации продолжается в рамках досудебного расследования.

Водитель грузовика утверждает, что не знал о содержимом перевозимого груза. Пока ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательной регистрации в полиции. Если вина будет доказана, ему может грозить штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.

Контрабанда сигарет остается одной из наиболее распространенных схем незаконной торговли в регионе. По данным литовской таможни, только в прошлом году в рамках уголовных расследований было изъято почти 7 млн пачек нелегальных сигарет, причем большинство из них были ввезены именно из Латвии.

В литовской таможне отмечают, что в последние недели контроль на основных автомагистралях страны был усилен. Помимо борьбы с нелегальной миграцией, сотрудники службы уделяют повышенное внимание пресечению контрабанды подакцизных товаров.