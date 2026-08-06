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Подростки украли дорогой велосипед в Иманте, но бросили его после неудачной поездки 0 371

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: дети на велосипеде
ФОТО: скриншот видео TV3

В рижском микрорайоне Иманта двое подростков украли дорогой велосипед, оставленный возле жилого дома. Благодаря записи камеры видеонаблюдения, публикации в социальных сетях и внимательности местных жителей велосипед удалось найти.

В понедельник утром Сармис взял велосипед у своего друга и отправился в гости. Около восьми часов вечера он оставил его возле дома № 5 на улице Мазас Круму и поднялся в квартиру, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Через два часа мужчина обнаружил, что велосипед исчез.

«Через два часа, выйдя на улицу, я обнаружил, что велосипеда уже нет — его украли. Я пытался его найти, надеясь, что кто-то просто переставил его в другое место», — рассказал Сармис.

О краже сообщили в полицию. На следующий день выяснилось, что установленная в окне первого этажа камера видеонаблюдения запечатлела момент преступления.

По словам Сармиса, к краже причастны двое подростков примерно 14 лет.

«Они просто подошли, взяли его и, лишь оглянувшись назад, уехали», — рассказал он.

Спустя несколько дней владельцу позвонил охранник расположенного неподалеку спортивного центра в Иманте. Он узнал велосипед по публикации в социальных сетях и сообщил, что накануне подростки бросили его возле скейт-парка.

Велосипед удалось вернуть, однако без повреждений не обошлось.

«Повреждения есть. Велосипед собран, но тормоза повреждены. Мне кажется, они на нем хорошенько навернулись», — сказал Сармис.

По его словам, теперь он решает, как поступить в отношении подростков, причастных к краже.

Владельцам велосипедов специалисты напоминают, что транспорт следует обязательно пристегивать к стационарным объектам, а также регистрировать в базе CSDD. Это значительно повышает шансы вернуть велосипед в случае кражи.

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#безопасность #кража #социальные сети #подростки #правила
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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