Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С начала купального сезона в Латвии на воде погибли уже 31 человек 0 142

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: спасатели в лодке на воде
ФОТО: LETA

В Адажском крае спасатели извлекли из реки Веюпе тело погибшего человека. Этот случай пополнил печальную статистику нынешнего купального сезона, в течение которого в латвийских водоемах уже обнаружен 31 погибший.

В среду сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) извлекли из реки Веюпе в Адажском крае тело погибшего человека. После этого оно было передано Государственной полиции.

По данным ГПСС, с начала купального сезона, который стартовал 15 мая, в водоемах Латвии обнаружено уже 31 тело погибшего.

Всего же с начала 2026 года спасатели извлекли из воды 51 погибшего.

Для сравнения, за весь прошлый год в латвийских водоемах были обнаружены тела 108 человек, из которых 45 погибли в период купального сезона.

Купальный сезон традиционно остается временем, когда число подобных трагедий заметно возрастает. Поэтому спасатели регулярно напоминают о необходимости соблюдать осторожность у воды и не переоценивать свои силы во время купания.

За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 45 вызовов. Из них 13 были связаны с тушением пожаров, 21 — с проведением спасательных работ, а еще 11 оказались ложными.

Статистика показывает, что летний период остается одним из самых напряженных для спасательных служб, а количество трагических происшествий на воде продолжает увеличиваться.

×
Читайте нас также:
#Латвия #трагедия #безопасность #спасатели #ГПСС #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скорая помощь Таиланда
Изображение к статье: Наркотики
Изображение к статье: Доларс Александерс
Изображение к статье: дтп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия
Изображение к статье: Мусульманки в бассейне
В мире
Изображение к статье: Световой меч Люка Скайуокера установил новый рекорд на аукционе
Культура &
1
Изображение к статье: Платформа Kick
ЧП и криминал
Изображение к статье: Вирусы и ИИ
Техно
2
Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия
Изображение к статье: Мусульманки в бассейне
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео