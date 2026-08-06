В Адажском крае спасатели извлекли из реки Веюпе тело погибшего человека. Этот случай пополнил печальную статистику нынешнего купального сезона, в течение которого в латвийских водоемах уже обнаружен 31 погибший.

В среду сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) извлекли из реки Веюпе в Адажском крае тело погибшего человека. После этого оно было передано Государственной полиции.

По данным ГПСС, с начала купального сезона, который стартовал 15 мая, в водоемах Латвии обнаружено уже 31 тело погибшего.

Всего же с начала 2026 года спасатели извлекли из воды 51 погибшего.

Для сравнения, за весь прошлый год в латвийских водоемах были обнаружены тела 108 человек, из которых 45 погибли в период купального сезона.

Купальный сезон традиционно остается временем, когда число подобных трагедий заметно возрастает. Поэтому спасатели регулярно напоминают о необходимости соблюдать осторожность у воды и не переоценивать свои силы во время купания.

За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 45 вызовов. Из них 13 были связаны с тушением пожаров, 21 — с проведением спасательных работ, а еще 11 оказались ложными.

Статистика показывает, что летний период остается одним из самых напряженных для спасательных служб, а количество трагических происшествий на воде продолжает увеличиваться.