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Трагедия на озере Усма: «Если бы пострадавшего осторожно доставили на берег, возможно, он был бы жив» 0 804

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: водный мотоцикл

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

В начале недели на озере Усма в результате столкновения двух гидроциклов погиб один из водителей. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия и разыскивает свидетелей аварии.

Один из участников столкновения получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Знакомый погибшего рассказал, что мужчина получил серьезные повреждения.

«У него были сломаны ребра и, скорее всего, повреждены внутренние органы. Конечно, алкоголь употреблялся. Там на этих гидроциклах носятся просто ужасно. Если бы пострадавшего осторожно доставили на берег, возможно, он был бы еще жив, но остальные затаскивали его на гидроцикл, и это тоже могло стать причиной таких последствий».

Это мнение знакомого погибшего, официального подтверждения такой версии причин смерти нет.

По словам собеседника, гидроциклы были арендованы в компании Usmas Meķi. Журналисты связались с представителями фирмы, однако там отказались комментировать происшествие до завершения расследования.

Специалист по гидроциклам Кристап Крастиньш напомнил, что для управления гидроциклом необходимо иметь соответствующее удостоверение.

«По закону наличие водительского удостоверения обязательно. Нужно обратиться в CSDD и сдать экзамены».

Получить такое удостоверение можно с 14 лет. Кроме того, гидроцикл должен быть зарегистрирован в CSDD, а управление им запрещено при содержании алкоголя в крови свыше 0,5 промилле.

Специалисты также напоминают о необходимости использовать спасательный жилет, который способен спасти жизнь в случае аварии.

Особую осторожность следует соблюдать рядом с официальными местами купания, где могут находиться лодочники, сапбордисты и отдыхающие. В таких местах владельцам моторных плавсредств запрещено превышать установленную скорость и создавать опасность для других людей.

«Один выбирает здоровый образ жизни, у другого на это нет времени. Но нужно уважать друг друга. Иначе это разрушает всю культуру поведения», — отметил Кристап Крастиньш.

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#происшествие #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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