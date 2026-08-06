Жители Агенскалнса сообщили в полицию о водителе, который, по их словам, значительно превышал скорость и вел себя неадекватно.

После задержания 58-летнего мужчину направили на медицинскую экспертизу, которая должна установить, находился ли он под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По словам очевидцев, автомобиль двигался по улицам района со скоростью около 70–80 км/ч.

«На скорости 70–80 километров в час он пролетел мимо нас. Жена сначала подумала, что кому-то стало плохо. Но выглядело так, будто он был пьян», — рассказал один из очевидцев.

Жители также сообщили, что водитель совершал странные маневры, после чего обратились в Рижскую муниципальную полицию.

Представитель Рижской муниципальной полиции Иева Лукажа-Апалупа сообщила, что после остановки автомобиля сотрудники начали беседу с водителем.

«Во время разговора мужчина вел себя довольно агрессивно и эмоционально нестабильно. Он был задержан».

По словам местных жителей, после задержания мужчина громко кричал и исполнял государственный гимн с искаженными словами.

«Могу сказать, что он был пьян. Вчера он был сильно выпившим и вел себя очень плохо», — рассказала местная жительница Ивета.

Другие очевидцы также отметили, что у них сложилось впечатление, будто водитель находился в состоянии опьянения.

После задержания мужчину доставили на экспертизу. Ее результаты должны определить, находился ли он под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ. Пока официальная информация о результатах исследования не опубликована.