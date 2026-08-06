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В Риге перевернулся автомобиль после ДТП с тремя машинами 0 246

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Фото: кадр видео Sadursme.lv.

5 авгсута, в Риге на перекрестке улицы Петерсалас и дамбы Катринас произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из автомобилей перевернулся на бок, сообщает Sadursme.lv.

По предварительной информации, в аварии участвовали как минимум три транспортных средства. На месте работали сотрудники экстренных служб.

Из-за ДТП на некоторое время было затруднено движение транспорта, в том числе приостанавливалось движение трамваев.

Официальной информации о причинах аварии и о том, есть ли пострадавшие, пока не поступало.

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#Рига #транспорт #ДТП #трамваи #пробки
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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