5 авгсута, в Риге на перекрестке улицы Петерсалас и дамбы Катринас произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из автомобилей перевернулся на бок, сообщает Sadursme.lv.

По предварительной информации, в аварии участвовали как минимум три транспортных средства. На месте работали сотрудники экстренных служб.

Из-за ДТП на некоторое время было затруднено движение транспорта, в том числе приостанавливалось движение трамваев.

Официальной информации о причинах аварии и о том, есть ли пострадавшие, пока не поступало.