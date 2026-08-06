Государственная полиция задержала в Риге двух мужчин, которых подозревают в серии краж топлива с автозаправочных станций. При обыске автомобиля правоохранители обнаружили около 400 литров нефтепродуктов, а также амфетамин и похищенные номерные знаки.

Государственная полиция сообщила о задержании двух мужчин, подозреваемых в серии краж топлива с автозаправочных станций в Риге и ее окрестностях. Это уже второе подобное уголовное дело, раскрытое за последний месяц.

Расследование началось после сообщения, поступившего 27 июля с одной из АЗС на улице Краста. По данным полиции, неизвестный заправил автомобиль 120 литрами топлива и покинул станцию, не оплатив покупку.

Во время проверки прилегающей территории полицейские заметили на другой заправке автомобиль Volkswagen Passat, соответствовавший ориентировке. Машину остановили на улице Латгалес, а двух находившихся в ней мужчин — 1972 и 1977 годов рождения — задержали.

Оба подозреваемых ранее уже были судимы. Один из них, по данным полиции, ранее привлекался к ответственности именно за аналогичные кражи топлива, второй — за кражи из торговых объектов.

Проверка выявила и другие нарушения. Водитель не имел водительских прав, автомобиль не прошел технический осмотр, а установленные на нем регистрационные номера оказались похищенными с другого транспортного средства.

Кроме того, поведение водителя вызвало подозрения, что он мог находиться под воздействием наркотических веществ. Оба задержанных были направлены на экспертизу, результаты которой пока не готовы. Во время осмотра автомобиля полицейские также обнаружили 0,34 грамма амфетамина.

Самой крупной находкой стало топливо, предположительно похищенное с автозаправок. В салоне автомобиля находилась пластиковая бочка, а в багажнике — четыре канистры с нефтепродуктами. Всего было изъято около 400 литров топлива.

По информации службы безопасности АЗС, только 27 июля подозреваемые успели совершить четыре кражи на заправках в районе улицы Краста. Однако полиция считает, что число эпизодов может быть значительно больше. По версии следствия, мужчины использовали различные похищенные государственные регистрационные номера, чтобы затруднить их установление.

29 июля суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Это уже второй случай за короткое время, связанный с серийными кражами топлива. В начале июля полиция задержала другого подозреваемого, который, по версии следствия, похищал топливо, используя автомобили премиум-класса. Тогда было установлено как минимум шесть эпизодов преступлений в Риге и Рижском районе.