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Во Франции из штурмовой винтовки расстреляли компанию подростков и молодежи: шестеро ранены 0 415

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Винтовка

Во французском городе Валанс вечером 5 августа неизвестные открыли огонь из штурмовой винтовки по группе молодых людей. В результате стрельбы ранения получили шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел около 22:30 в районе Полигон. По данным следствия, пятеро молодых мужчин и девушка в возрасте от 15 до 22 лет находились на улице, когда рядом с ними остановился автомобиль. Один или несколько находившихся в машине людей открыли по ним огонь из штурмовой винтовки, после чего автомобиль сразу скрылся, передает Entrevue.

Все пострадавшие были госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии, при этом жизнь одного из раненых остается под угрозой.

Спустя несколько километров от места нападения полиция обнаружила сгоревший автомобиль, который, предположительно, использовался преступниками. Следователи намерены провести техническую экспертизу машины, чтобы установить ее связь с нападением и попытаться выйти на след стрелявших.

Мотив преступления пока неизвестен. Следствие выясняет, были ли молодые люди заранее выбранной целью и связано ли нападение с криминальными разборками. На данный момент задержанных по делу нет.

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#полиция #Франция #молодежь #преступность #подростки #стрельба #нападение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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